Заслуженный адвокат счел Ефремова "жертвой" Пашаева

Островкий комментировал линию защиты в деле актёра.

Почетный адвокат России Александр Островский счел Михаила Ефремова "жертвой" его защитника Эльмана Пашаева. Мнением он поделился в эфире НСН.

Островкий комментировал линию защиты в деле актёра, которого обвиняют в ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Александр Островский, почётный адвокат РФ

По его словам, признание вины для артиста стало бы смягчающим обстоятельством. В результате суд мог бы вынести приговор с условным сроком или назначить Ефремову наказание в виде колонии-поселения.

Островский допустил наличие у адвоката Эльмана Пашаева психологического заболевания.

Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме.

Также защитник подчеркнул, что Пашаева несколько раз лишали адвокатского статуса. Островский сделал вывод, что Ефремов находится в руках шарлатана.

Ранее прокурор рассказал о результатах экспертиз по делу Ефремова.

Видео: Telegram / Life Shot