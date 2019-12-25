Прокурор рассказал о результатах экспертиз по делу Ефремова

В момент аварии он был один в автомобиле.

Прокурор рассказал о результатах экспертиз по делу актёра Михаила Ефремова. Его обвиняют в ДТП, которое привело к гибели водителя Сергея Захарова. Заседание по существу слушается в Пресненском суде.

По словам обвинителя, на подушке безопасности актёра был обнаружен его биологический материал — пот и биологические клетки. Это говорит о том, что именно Ефремов был за рулём во время дорожного происшествия.

Сам артист уверяет, что не помнит того, что произошло в тот вечер.

Прокуратура заявила, что Михаил Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Экспертиза показала, что в его крови был алкоголь, кокаин и марихуана.

В момент аварии он был один в автомобиле.

Ранее мы писали, что Ефремов во время ДТП ехал с превышением скорости.