Ефремов во время ДТП ехал с превышением скорости

Актёр Михаил Ефремов во время ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, ехал с превышением скорости. Об этом расскзалал прокурор в ходе процесса в Пресненском суде.
По словам обвинителя, артист превысил допустимую скорость на 25 километров в час.
Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность.
цитата из выступления прокурора
По его словам, актёр не предвидел наступления последствий, опасных для общества.
Ефромов ехал со скоростью 85 километров в час.
Ранее стало известно, при каких двух сценариях суд может оправдать Ефремова.
Видео: Telegram/112
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