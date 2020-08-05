Ефремов во время ДТП ехал с превышением скорости

Актёр не предвидел наступления последствий.

Актёр Михаил Ефремов во время ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, ехал с превышением скорости. Об этом расскзалал прокурор в ходе процесса в Пресненском суде.

По словам обвинителя, артист превысил допустимую скорость на 25 километров в час.

Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность. цитата из выступления прокурора

По его словам, актёр не предвидел наступления последствий, опасных для общества.

Ефромов ехал со скоростью 85 километров в час.

Ранее стало известно, при каких двух сценариях суд может оправдать Ефремова.

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