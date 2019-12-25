Юрист уверен, что для этого его коллеге потребуется "надлежащее мастерство".

Стало известно, при каких двух сценариях суд может оправдать Ефремова. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал адвокат Борис Локшин.

Первый сценарий – у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилей неожиданно стало невозможным. В таком случае необходимо провести проверку транспортного средства, за рулем которого находился артист в момент ДТП. Локшин уверен, что провести подобную экспертизу можно достаточно легко – нужны только деньги. Второй сценарий – Ефремов пригласил водителя по найму или кого-то постороннего, чтобы его довезли до нужного места. В таком случае можно предположить, что водитель скрылся с места ДТП. Адвокат уверен, что при более детальном изучении обстоятельств аварии "можно вытянуть что-то ещё".

Напомним, что 8 июня заслуженный артист Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль Jeep Grand Cherokee. В районе Смоленской площади актер пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. В результате, его автомобиль влетел в фургон LADA, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Спустя сутки, от полученных травм мужчина умер в НИИ имени Склифосовского.

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