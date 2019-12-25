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Заслуженные строители Ленобласти получат почетное звание
Сегодня, 12:38
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Заслуженные строители Ленобласти получат почетное звание

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Чтобы получить звание, специалист должен проработать в профессии не менее 25 лет.

В Ленинградской области разработали и приняли законопроект, согласно которому в регионе вводят звание "почетный строитель", сообщила пресс-служба Законодательного собрания области. 

Звание будут присуждать пожизненно гражданам России, проработавшим в строительных, научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских и строительномонтажных организациях не менее 25 лет. В том числе, звание могут дать тем работникам, которые имеют награды и поощрения от федеральных и местных органов власти.

Закон приняли в трех чтениях. Его создали депутаты Вадим Малык, Никита Коваль и Андрей Лебедев – представители партий "Единая Россия" и ЛДПР.

Ранее мы писали, что на официальной странице заболеваемости и смертности от COVID-19 в Ленобласти появилась "минутка юмора".

Фото: Piter.tv

Теги: ленинградская область, строители
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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