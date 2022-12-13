Депутаты ЗакСа приняли законопроект об обезличенных декларациях о доходах

Свой голос за документ отдали 34 парламентария.

В петербургском ЗакСе приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет депутатам публиковать декларации о доходах и имуществе в обезличенном виде.

По словам автора инициативы Дениса Четырбока, решение связано с изменением в федеральном законодательстве. Таким образом продолжено утверждение целого пакета законов, в которой входит также закон о лишении мандатов за прогулы заседаний. Информация об объектах недвижимости и проем имуществе парламентариев будет обозначена без перечисления конкретных имён.

За принятие документа проголосовали 34 депутата, 13 выпустили против. Не поддержавшие закон пообещали выкладывать информацию о своих доходах в привычном формате на просторе личных страниц.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС утвердил снос исторических зданий ради терминала ВСМ и нового моста.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)