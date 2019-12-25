Заседание по делу историка Соколова состоится в среду

Начало в полдень.

В полдень в среду, 9 сентября, состоится очередное судебное заседание по делу Олега Соколова. Бывшего доцента СПбГУ обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

На предыдущем заседании 12 августа исследовались материалы дела, сторона обвинения предоставляла доказательства. Также по итогам августовской встречи в суде Олег Соколов не давал показаний, а сторона защиты не предоставляла доказательств. Сегодня в суде рассмотрят документы с результатами осмотра квартиры историка, итоги зачитает сторона обвинения.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга отметили, что приговор 9 сентября вынесен не будет.

Ранее мы рассказывали, что бывшая жена историка Соколова положительно отозвалась о нем.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга