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Бывшая жена историка Соколова положительно отозвалась о нем
Сегодня, 16:08
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nadezhda_sib

Бывшая жена историка Соколова положительно отозвалась о нем

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По мнению свидетельницы, она не жила с маньяком.

Сегодня, 3 августа, состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Дать показания в качестве свидетеля пришла бывшая жена подсудимого Анна Кукушкина.

Супруги были в браке с 2005 по 2018 год. Последние два года женщина мало общалась и виделась с бывшим мужем.

В целом Кукушкина положительно охарактеризовала Олега Соколова. По ее словам, он "выдающийся ученый", хорошо относится к детям, посещал детские праздники и различные мероприятия, насилия в отношении ее и детей никогда не применял.

Он вспыльчивый, мог кричать, поднимать голос, но фактов насилия не было.

сказала свидетель.

Последний раз Соколов виделся с детьми 7 ноября, за день до смерти Анастасии Ещенко. 

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Трагедия произошла 8 ноября 2019. . 

Фото: Объединенная пресс-служба судов

Теги: олег соколов, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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