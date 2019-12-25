Бывшая жена историка Соколова положительно отозвалась о нем

По мнению свидетельницы, она не жила с маньяком.

Сегодня, 3 августа, состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Дать показания в качестве свидетеля пришла бывшая жена подсудимого Анна Кукушкина.

Супруги были в браке с 2005 по 2018 год. Последние два года женщина мало общалась и виделась с бывшим мужем.

В целом Кукушкина положительно охарактеризовала Олега Соколова. По ее словам, он "выдающийся ученый", хорошо относится к детям, посещал детские праздники и различные мероприятия, насилия в отношении ее и детей никогда не применял.

Он вспыльчивый, мог кричать, поднимать голос, но фактов насилия не было. сказала свидетель.

Последний раз Соколов виделся с детьми 7 ноября, за день до смерти Анастасии Ещенко.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Трагедия произошла 8 ноября 2019. .

Фото: Объединенная пресс-служба судов