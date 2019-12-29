Историку Соколову предъявили окончательное обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия

Доцент продолжает признавать вину и раскаиваться.

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение: бывший доцент СПбГУ обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом Piter.TV сообщил 3 марта адвокат историка Александр Почуев, присутствовавший на объявлении в московском СИЗО №2.

Историк продолжает признавать вину и раскаиваться. Почуев намерен приступать к ознакомлению с делом на текущей неделе, а также заявить о том, чтобы дело в дальнейшем рассматривали в закрытом режиме. Адвокат объясняет свое решение сохранением тайны личной жизни участников дела и трагедии, а также неприятными последствиями публичности процесса. Почуев напомнил, что массовые публикации в СМИ и отклики в соцсетях сформировали негативное отношение и неправильный вердикт в отношении Олега Соколова.

Соколов был пойман полицейскими в прошлом ноябре на реке Мойке, где он пытался утопить пакеты с женскими отрубленными конечностями. Как выяснилось, останки принадлежали его возлюбленной – аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. По предварительной версии, историк застрелил девушку из обреза, а затем расчленил тело. Специалисты установили, что выловленные из водоемов Петербурга останки действительно принадлежат убитой Ещенко. Кроме того, психиатры завершили специальную экспертизу и признали вменяемым историка Олега Соколова.

Фото: piter.tv