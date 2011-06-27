Заседание Совета Госдумы проведут 11 июля

Переговоры начнутся в 10:00.

В понедельник, 11 июля, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы. Об этом сообщили на портале RT.

Переговоры начнутся в 10:00. Заседание проведут по поручению редседателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Политики обсудят вопросы, которые требуют неотложного решения, указали в сообщении. Кроме того, участники заседания рассмотрят правительственные инициативы.

Ранее на Piter.tv: Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине.

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