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Заседание Совета Госдумы проведут 11 июля
Сегодня, 20:50
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Заседание Совета Госдумы проведут 11 июля

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Переговоры начнутся в 10:00.

В понедельник, 11 июля, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы.  Об этом сообщили на портале RT. 

Переговоры начнутся в 10:00. Заседание проведут по поручению редседателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Политики обсудят вопросы, которые требуют неотложного решения, указали в сообщении. Кроме того, участники заседания рассмотрят  правительственные инициативы.

Ранее на Piter.tv: Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине.

Фото: pixabay.com

Теги: власти россии, вячеслав володин, госдума, политика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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