Заседание Совета Госдумы проведут 11 июля

В понедельник, 11 июля, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы. Об этом сообщили на портале RT.
Переговоры начнутся в 10:00. Заседание проведут по поручению редседателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Политики обсудят вопросы, которые требуют неотложного решения, указали в сообщении. Кроме того, участники заседания рассмотрят правительственные инициативы.
Ранее на Piter.tv: Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все