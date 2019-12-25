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Защитники животных Ленобласти создали общественный совет
Сегодня, 16:22
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Защитники животных Ленобласти создали общественный совет

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Совещательный орган при Управлении ветеринарии объединит зоозащитников-добровольцев.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о создании общественного совета зоозащитников при региональном управлении ветеринарии. Совет сформирован как консультативно-совещательный орган общественного контроля из 10 представителей зоозащитных и общественных организаций, работников приютов для животных, ветеринаров и юристов.

На общественных началах члены совета будут способствовать взаимодействию граждан и организаций с управлением ветеринарии, мониторить общественное мнение, предлагать и реализовывать инициативы, совершенствовать проекты нормативных правовых актов и обсуждать важные вопросы в работе Управления, принимать участие в мероприятиях общественного контроля. Решения, принятые Общественным советом, будут носить рекомендательный характер.

Ранее начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов выступил на экспертном совете в Госдуме с рассказом о реализации в 47 регионе проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: защита животных, ленобласть, общественный совет, управление ветеринарии
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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