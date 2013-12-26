Ленинградский проект по спасению бездомных животных может стать примером для всей страны

Главный ветеринар Ленобласти рассказал в Госдуме, как быть в ответе за тех, кого приручили.

Начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Николаевич Кротов выступил на экспертном совете в Госдуме с рассказом о реализации в 47 регионе проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Согласно регламенту, с 1 января 2021 полномочия в сфере обращения с уличными животными в Ленобласти перешли Управлению ветеринарии. Результатом деятельности ведомства должно стать уменьшение числа безнадзорных животных на улицах населенных пунктов области и приютах - в первую очередь, благодаря работе с человеческим фактором.

Управление ветеринарии планирует проводить обучающие уроки при содействии Комитета по образованию ЛО, размещать агитационную наружную и транспортную рекламу с помощью Комитета по печати, оказывать услуги по поиску и подбору животных для пристраивания в семью, по устройству волонтеров на работу в приюты - через МФЦ. Подробнее о проекте можно узнать на портале ведомства.

Практику, о которой рассказал Леонид Кротов на совете в Госдуме, могут применить и в других регионах страны для снижения количества бездомных животных и для заботы о содержащихся в приютах.

Ранее стало известно, что в Петербурге появятся два новых государственных приюта для бездомных животных.

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