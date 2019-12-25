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В Петербурге появятся два новых государственных приюта для бездомных животных
Сегодня, 13:38
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kraratau27

В Петербурге появятся два новых государственных приюта для бездомных животных

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Под строительство определили три земельных участка - в Пушкинском, Колпинском и Красногвардейском районах.

Александр Беглов заявил о необходимости строительства двух государственных приютов для бездомных кошек и собак в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 4 апреля, во Всемирный день бродячих животных.

Губернатор отметил, что в течение 15 лет волонтеры работают с безнадзорными собаками: они отлавливают животных, вакцинируют их, стерилизуют и отпускают. Такую процедуру прошли уже 32 тысячи собак. С прошлого года программа распространилась и на кошек. 

Сегодня в городе работает 17 приютов, все они являются частными. В них находятся более 4000 тысяч животных. Но на улицах живут сегодня свыше 5 тысяч собак. Поэтому власти города решили построить два государственных приюта. Под строительство определили три земельных участка - в Пушкинском, Колпинском и Красногвардейском районах.

На данный момент решаются вопросы о подготовке к созданию нового крова для кошек и собак. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Волгоградка умерла от бешенства после укуса кошки.

Фото: pixabay

 

Теги: бездомные животные, петербург, приюты для животных
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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