Активисты попросили депутатов ЗакСа защитить санаторий "Сестрорецкий курорт"

Пока местным жителям непонятно, к чему приведет реконструкция зданий санатория.

Активисты защищают "Сестрорецкий курорт" от планомерного уничтожения. Петербуржцы обратились с открытым письмом к депутатам Законодательного Собрания.

Как рассказали местные жители, в 2016 году территорию передали компании RBI ООО "Курортный для реконструкции санаторных корпусов в два этапа. На самом же деле из нескольких корпусов санатория сделали апарт-отели. Вместо семейного отдыха с детьми с возможностью пройти лечебные процедуры здания переоборудовали для посуточной сдачи.

Но, к сожалению, можно констатировать, что за последние годы в Санкт-Петербурге уничтожение санаторно-оздоровительных учреждений и строительство на их месте апарт-отелей приняло системный характе говорится в обращении.

Жители Сестрорецка просят провести проверку по данному объекту, а именно проверить соответствует ли проектная и разрешительная документация тому, что было сделано на самом деле, а также разъяснить статус строящихся зданий ― апартаментов, гостиницы или санатория.

Ранее в Смольном определили, кто может проходить лечение в санаториях Петербурга.

Фото: vk.com/greencospb