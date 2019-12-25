Защитники Муринского парка посвятили зеленой зоне картины

Активисты провели пленэр на территории зеленой зоны.

Жители Калининского района провели пленэр в Муринском парке. Таким образом активисты выразили свою любовь к зеленой зоне, рассказали в группе "За сохранение Муринского парка".

И если обычно художники вдохновляются природой и зеленью, то нас, обычных жителей, застройщик "Анна Нова" заставляет вдохновляться своим забором и вырубленными деревьями. говорится в сообщении.

На выходных, 11 июля, исполнился год с момента вырубки деревьев в парке. Успели пострадать 75 берез и вязов, затем вырубка была остановлена. При этом территория до сих пор ограждена забором, а порубленные деревья так и лежат на участке. Петербуржцы борются с застройщиком через суд.

Ранее мы подробно рассказали о ситуации с застройкой в Муринском парке.

Фото: vk.com/kalininskiyzapark