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Защитники ЦСКА братья Березуцкие ушли из сборной России
Вчера, 22:13
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ProkVad
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Защитники ЦСКА братья Березуцкие ушли из сборной России

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Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие больше не будут выступать за сборную России.

Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие больше не будут выступать за сборную России. Об этом заявили сами игроки, пишет 7 марта "Спорт-Экспресс".

Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

Заявил Василий Березуцкий

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже поставлен в известность.

Теги: березуцкие , футбол , чемпионат мира
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Мировые новости Спорт

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