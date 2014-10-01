Защитник "Зенита" сравнил жизнь в Москве и в Петербурге

Вячеслав Караваев играл в ЦСКА.

Защитник "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Караваев сравнил жизнь в Москве и Петербурге. Об этом футболист рассказал в интервью журналисту Игорю Рабинеру для портала "Спорт-Экспресс". Спортсмен родился в Москве и жил в российской столице до 19 лет.

Вячеслав Караваев рассказал, что в Северной столице спокойнее, чем в Москве. Однако "особой разницы" между городами футболист не видит, кроме недостатка солнца: "его и в Москве мало, а в Питере еще меньше".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с рождением сына. Его супруга Кристина родила мальчика 15 мая.

Фото: Piter.tv