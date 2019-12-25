Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев верит, что сезон РПЛ продолжится

Он считает, что сине-бело-голубые должны завоевать титул в спортивной борьбе.

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал ситуацию с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.

"Хотелось бы доиграть чемпионат. Будет правильно завоевать титул в спортивной борьбе, сыграв все матчи полностью. Естественно, мы будем ждать общего решения, но я лично хотел бы продолжить сезон. Здоровье людей сейчас на первом месте. Поэтому лучше сделать паузу, а потом доиграть чемпионат. Надеюсь, так и будет", - сказал Караваев в интервью агентству Sport24.

Вячеслав Караваев перешел в "Зенит" из голландского "Витесса" в сентябре 2019 года. В составе сине-бело-голубых защитник провел во всех турнирах 22 игры и забил один мяч.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее стало известно, что "Зенит" сократит зарплату игрокам и тренерскому штабу на 50 процентов.

Фото: fc-zenit.ru