Защитник "Зенита" Игорь Смольников может уехать в США

Его контракт с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2020 года.

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, Александр Маньяков, в интервью агентству Sport24 рассказал о новых вариантах продолжения карьеры для своего клиента..

"Мы ведем переговоры, помимо "Зенита", еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS (чемпионат США - прим.). Лично для меня немного обидно вот что. "Зенит" - это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы. Игорь - очень хороший парень, и это надо ценить", - сказал Маньяков.

Напомним, зимой "Зенит" вел переговоры с Игорем Смольниковым и его агентом о продлении контракта. Защитник в конце июня 2020 года станет свободным агентом. Смольников в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь игр и отметился одной голевой передачей. Были слухи о том, что в услугах футболиста заинтересован казанский "Рубин".

Ранее мы писали о том, что Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции или Бельгии.

Фото: fc-zenit.ru