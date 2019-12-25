Защитник "Зенита" Игорь Смольников может уехать в США

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, Александр Маньяков, в интервью агентству Sport24 рассказал о новых вариантах продолжения карьеры для своего клиента..
"Мы ведем переговоры, помимо "Зенита", еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS (чемпионат США - прим.). Лично для меня немного обидно вот что. "Зенит" - это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы. Игорь - очень хороший парень, и это надо ценить", - сказал Маньяков.
Напомним, зимой "Зенит" вел переговоры с Игорем Смольниковым и его агентом о продлении контракта. Защитник в конце июня 2020 года станет свободным агентом. Смольников в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь игр и отметился одной голевой передачей. Были слухи о том, что в услугах футболиста заинтересован казанский "Рубин".
Ранее мы писали о том, что Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции или Бельгии.
Фото: fc-zenit.ru
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