Защитник "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции или Бельгии

Его контракт с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2020 года.

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, Александр Маньяков, рассказал об интересе европейских клубов к своему клиенту.

"С "Зенитом" ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией коронавируса это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти", - приводит слова Маньякова агентство Sport24.

Напомним, зимой "Зенит" вел переговоры с Игорем Смольниковым и его агентом о продлении контракта. Защитник в конце июня 2020 года станет свободным агентом. Смольников в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь игр и отметился одной голевой передачей. Были слухи о том, что в услугах футболиста заинтересован казанский "Рубин".

Ранее агент Игоря Смольникова рассказал о срыве переговоров из-за коронавируса.

Фото: fc-zenit.ru