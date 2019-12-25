Агент Игоря Смольникова рассказал о срыве переговоров из-за коронавируса

Возможно, по этой причине контракт с защитником "Зенита" пока не продлен.

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, Александр Маньяков, рассказал о влиянии коронавируса на переговоры с другими клубами о трансферах.

"Пока убытков никаких нет, потому что отменились командировки в Европу. Мы планировали достаточно плотно подвигаться по Европе, встретиться с коллегами. Все встали на паузу. В соответствии с этим многие кадровые решения о назначениях тренеров и по селекционным вопросам тоже подвисли" - сказал Маньяков в интервью агентству "АБН".

Напомним, зимой "Зенит" вел переговоры с Игорем Смольниковым и его агентом о продлении контракта. Защитник летом 2020 года станет свободным агентом. Смольников в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь игр и отметился одной голевой передачей. Были слухи о том, что в услугах футболиста заинтересован казанский "Рубин".

Ранее мы писали о том, что тульский "Арсенал" хочет приобрести Юрия Жиркова.

Фото: VK / @zenit