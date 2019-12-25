Тульский "Арсенал" заинтересован в приобретении Юрия Жиркова

Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков попал в сферу интересов тульского "Арсенала". Об этом сообщил футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит".

По его словам, Жирков будет ждать решения руководства сине-бело-голубых, пригодится ли он команде в следующем сезоне. Контракт полузащитника с клубом истекает 30 июня 2020 года.

Напомним, в зимнее трансферное окно "Арсенал" приобрел вратаря Юрия Лодыгина, выступавшего за "Зенит" с 2013 по 2019 года.

Ранее стало известно, что игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых сдадут тест на коронавирус.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"