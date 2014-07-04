Защитник "Зенита" Дивеев сравнил аренду квартир в Петербурге с ценами Монако

Защитник Зенита пожаловался на 650 тысяч за съем жилья в городе.

Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев столкнулся с неожиданными трудностями при переезде в Северную столицу. Защитник признался, что стоимость аренды квартир в городе оказалась для него сюрпризом и даже вызвала ассоциации с одним из самых дорогих мест Европы. Об этом футболист рассказал в интервью Владиславу Радимову и Андрею Аршавину на официальном YouTube-канале сине-бело-голубых.

По словам спортсмена, поиском жилья в основном занимается его супруга, однако он сам решил изучить вопрос и быстро передумал. Дивеев привел конкретную цифру: за аренду квартиры площадью 150 квадратных метров собственники запросили 650 тыс. руб. в месяц. Футболист отметил, что если бы речь шла о доме, такие расценки были бы хоть как-то объяснимы, но ценник на квартиру поверг его в шок.

Ситуацию осложняет наличие домашнего питомца. У Дивеева живет мальтипу весом 4,5 кг, но далеко не все владельцы недвижимости готовы сдавать квадратные метры людям с животными.

Ближайшее время поисками займется жена игрока. В перерыве между сборами она планирует курсировать между Москвой и Петербургом, чтобы осмотреть варианты лично. Дивеев рассчитывал решить жилищный вопрос максимально быстро, но в клубе его предупредили: зимой выбор на рынке аренды традиционно ограничен.

Ранее мы сообщали, что нападающий "Зенита" Лусиано успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА.

Фото: Piter.tv