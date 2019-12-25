Защитник "Зенита" Алип заявил, что команда упустила много очков

Команда идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Защитник футбольного клуба "Зенита" Нуралы Алип оценил игру сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. Его слова приводит портал "Чемпионат".

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" идет на втором месте, набрав 36 очков в 17 играх. Команда отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Алип отметил, что главным соперником "Зенита" является только его команда.

Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с "Акроном". Надо хорошо выступить и взять три очка. Нуралы Алип, защитник "Зенита"

Нуралы Алип играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал трехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)