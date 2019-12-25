Нино высказался о возможном уходе из "Зенита"

Защитник играет в составе сине-бело-голубых с 2024 года.

Защитник "Зенита" Нино высказался о возможном уходе из команды. Его слова приводит портал "Чемпионат".

Ранее издание ESPN Brasil сообщило, что 28-летний бразилец планирует покинуть Россию и подписать контракт с другим европейским клубом. Нино отметил, что на данный момент сфокусирован на "Зените". Он также отметил, что чувствует себя счастливым в команде.

Все то время, что я здесь нахожусь, со мной обращались очень хорошо и понимали меня. Поэтому испытываю к "Зениту" огромную любовь и нежность. Нино, защитник "Зенита"

Напомним, Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне бразилец провел за команду 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее Радимов назвал главную проблему "Зенита" в РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru (Константин Золин)