Защитник "Зенита" Алип рассказал, что сделал пересадку волос

Защитник футбольного клуба "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, что сделал пересадку волос. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Алип заявил, что занимался пересадкой волос у себя на родине. По его словам, процедура прошла нормально, но по времени шла очень долго. Также футболист подчеркнул, что результат пересадки волос появится только через полгода.

Это не очень больно – только когда обезболивающие делают, тогда неприятно. Я сейчас не могу никому это рекомендовать, три-четыре месяца должны пройти, как минимум. Нуралы Алип, защитник "Зенита"

Напомним, Нуралы Алип играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал трехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)