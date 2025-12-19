Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба назвал переход из "Спартака" в "Зенит" самым трудным решением в жизни. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

У 37-летнего игрока спросили, какой момент был самым непростым в его карьере. Дзюба назвал переход из московского "Спартака", в котором он начинал карьеру, в петербургский "Зенит". Он подчеркнул, что это было кошмарное для него время.

Напомним, Артем Дзюба играл в "Зените" с 2015-го по 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, обладателем двух Кубков и четырех Суперкубков России. Он провел за клуб 249 матчей во всех турнирах и забил 108 голов.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" близок к трансферу полузащитника Джона.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)