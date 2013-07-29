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Защитник Родригао может стать членом "Зенита"
Сегодня, 18:55
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Защитник Родригао может стать членом "Зенита"

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Бразильский 26-летний спортсмен играет за "Сочи" всего год.

Руководство сине-бело-голубых и "Сочи" почти договорились о переходе защитника Родригао в ФК "Зенит". Об этом сообщили на портале "РБ Спорт".

Бразильский 26-летний спортсмен играет за "Сочи" всего год. За минувший сезон он забил  три мяча и сделал одну результативную передачу.

Эксперты указали,  что защитник обойдется клубу в 2-3 миллиона долларов.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что УЕФА задерживает выплаты "Зениту" за участие в еврокубках.

Фото: сайт ФК "Сочи", Piter.tv

Теги: зенит, родригао, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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