Защитник Родригао может стать членом "Зенита"

Бразильский 26-летний спортсмен играет за "Сочи" всего год.

Руководство сине-бело-голубых и "Сочи" почти договорились о переходе защитника Родригао в ФК "Зенит". Об этом сообщили на портале "РБ Спорт".

Бразильский 26-летний спортсмен играет за "Сочи" всего год. За минувший сезон он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Эксперты указали, что защитник обойдется клубу в 2-3 миллиона долларов.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что УЕФА задерживает выплаты "Зениту" за участие в еврокубках.

Фото: сайт ФК "Сочи", Piter.tv