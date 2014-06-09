Стало известно, что УЕФА задерживает выплаты "Зениту" за участие в еврокубках

Речь идёт о нескольких миллионах евро, при этом основную часть призовых "Зенит" и "Локомотив" уже получили.

Стало известно, что футбольные клубы "Зенит" и "Локомотив" не получили часть своих выплат за участие в еврокубках. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

УЕФА объясняет это тем, что некоторые спонсоры клубов находятся под санкциями, поэтому возникают проблемы с европейскими банками, которые готовы осуществить сделку. В свою очередь, российский футбольный союз предлагает несколько безопасных схем перевода средств. УЕФА откладывает решение вопроса.

Речь идёт о нескольких миллионах евро, при этом основную часть призовых "Зенит" и "Локомотив" уже получили. В то же время остальные российские клубы уже полностью получили свои выплаты. До "Спартака" все заработанные средства дошли в мае, а "Рубин" и "Сочи" получили призовые ещё в январе.

Фото: Piter.tv

