Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес удивлен, что клуб продолжает тренировки

Немецкий футболист рассказал о том, что происходит в Москве.

Футболист "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о том, что происходит в столице России на фоне эпидемии коронавируса. Клуб из Москвы продолжает тренировочные занятия.

"В России все как обычно. Кафе и метро забиты. Даже на улицах много людей. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Больше всего я был удивлен игрой в Ростове-на-Дону в прошлое воскресенье. Атмосфера меня немного напугала: стадион был полон. Сейчас чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Но тренировки в клубе продолжаются. Это безумие" - написал Хеведес в своей колонке для T-online.

Напомним, по итогам 22-х туров РПЛ "Локомотив" набрал 41 очко и делит с "Краснодаром" второе место в турнирной таблице. Первое место у "Зенита" - 50 очков.

Ранее стало известно, что сезон в РПЛ могут продолжить в мае.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва