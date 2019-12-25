Защитник "Динамо" Евгеньев заболел коронавирусом

Это третий случай заражения COVID-19 среди игроков чемпионата России по футболу.

Московское "Динамо" выступило с официальным заявлением о проведенных тестах на наличие коронавируса среди игроков, тренерского штаба и персонала команды.

В заявлении сообщается, что по итогам тестирования отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у защитника Романа Евгеньева. Игрок будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора. Также стало известно, что тренер вратарей "Динамо" Дмитрий Изотов находится на самоизоляции. У него был выявлен коронавирус еще до общего тестирования команды.

Роман Евгеньев - воспитанник московского "Динамо". Он играет в основном составе бело-голубых с 2018 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, это третий случай заражения COVID-19 среди игроков РПЛ. Ранее коронавирус был обнаружен у нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана и защитника казанского "Рубина" Георгия Плиева.

Фото: fcdynamo.ru