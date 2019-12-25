Защитник "Рубина" Плиев заболел коронавирусом

Этой второй случай заражения COVID-19 среди игроков чемпионата России по футболу.

Как сообщил официальный сайт казанского "Рубина", защитник Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

Игрок чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где находится в период паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) с начала апреля. С другими членами команды Плиев не контактировал.

Отметим, что это второй случай заражения COVID-19 среди игроков РПЛ. 16 мая был обнаружен коронавирус у нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Константин Плиев играет в "Рубине" на правах аренды. Права на защитника принадлежат "Ростову". В нынешнем сезоне РПЛ Плиев провел 12 матчей.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что все игроки команды сдали отрицательный тест на коронавирус.

Фото: rubin-kazan.ru