Защитник "Рубина" Плиев заболел коронавирусом

Как сообщил официальный сайт казанского "Рубина", защитник Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
Игрок чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где находится в период паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) с начала апреля. С другими членами команды Плиев не контактировал.
Отметим, что это второй случай заражения COVID-19 среди игроков РПЛ. 16 мая был обнаружен коронавирус у нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
Константин Плиев играет в "Рубине" на правах аренды. Права на защитника принадлежат "Ростову". В нынешнем сезоне РПЛ Плиев провел 12 матчей.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что все игроки команды сдали отрицательный тест на коронавирус.
Фото: rubin-kazan.ru
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