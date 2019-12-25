Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал об отношении к "Зениту"

Игрок провел детство в Петербурге и занимался в академии сине-бело-голубых.

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал о жизни в Петербурге. Игрок провел детство в Северной столице и занимался футболом в академии "Зенита".

"Никогда не болел за "Зенит". На стадион "Петровский" ходил только подавать мячи на товарищеских матчах. Петербург мы выбрали для переезда потому, что там пробиться легче, чем в Москве. Плюс там жили родственники. Любимым клубом был "Манчестер Юнайтед" - кто-то еще в садике интересовался футболом, за него болел, и я тоже подтянулся", - сказал Карпов в интервью агентству Sport24.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.). Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 22-х туров.

Вадим Карпов в сезоне 2019/20 дебютировал в основном составе ЦСКА. Он провел 16 матчей за армейский клуб во всех турнирах.

Напомним, защитник вместе со своей девушкой принял участие в съемках ролика о коронавирусе.

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