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Футбольный клуб ЦСКА снял ролик о коронавирусе

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В нем принял участие защитник армейской команды Вадим Карпов.

Московский ЦСКА выложил ролик, в котором призвал людей не паниковать во время эпидемии коронавируса. В видео снялись защитник армейцского клуба Вадим Карпов и его девушка Валерия.

"В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому ЦСКА ТВ предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо" - сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. По итогам 22 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав 36 очков.

Видео: YouTube / PFC CSKA Moscow

Теги: вадим карпов, коронавирус, фк цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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