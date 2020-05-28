Защитник "Антальяспора" Кудряшов назвал Путина и Кадырова сильными лидерами

Также футболист считает, что между ними нет никаких отличий.

Защитник турецкого "Антальяспора" и сборной России по футболу Федор Кудряшов в интервью агентству Sport24 рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину и главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

В первую очередь Владимир Путин – глава нашего государства, и я отношусь к нему с уважением. Не представляю, как это управлять такой огромной страной, нести ответственность за жизнь каждого и принимать решения, от которых зависят судьбы миллионов людей. С Кадыровым нечасто общались, но мне он запомнился очень позитивным и улыбчивым человеком. Федор Кудряшов, защитник "Антальяспора"

Также Кудряшов заявил, что Путин и Кадыров - это два сильных лидера, от них исходит мощная энергия, и между ними нет отличий.

Напомним, Федор Кудряшов перешел в "Антальяспор" из "Сочи" в феврале 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции защитник провел 9 матчей и отдал три голевые передачи. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице.

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Видео: YouTube / kremlin.ru, Al Jazeera English, BBC News