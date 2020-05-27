Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом и заявил, что абсолютно здоров. Он сделал это в эфире своего помощника, директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева в Instagram.
Кадыров рассказал, что в мире этой болезнью болеют миллионы человек, десятки тысяч погибли.
Я что, не человек? Не имею права заболеть?
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Он задался вопросом — имеет ли он право поставить себе капельницу для поднятия иммунитета?
Ранее Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе.
Видео: Instagram/ahmed_95kra
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