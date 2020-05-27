Он задался вопросом — имеет ли он право поставить себе капельницу для поднятия иммунитета?

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом и заявил, что абсолютно здоров. Он сделал это в эфире своего помощника, директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева в Instagram.

Кадыров рассказал, что в мире этой болезнью болеют миллионы человек, десятки тысяч погибли.

Я что, не человек? Не имею права заболеть? Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он задался вопросом — имеет ли он право поставить себе капельницу для поднятия иммунитета?

Ранее Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе.

Видео: Instagram/ahmed_95kra