Защита обвиняемого по делу MH17 потребовала допросить главу МВД Украины

У бывшего министра также хотели поинтересоваться тем, откуда он знал, что самолёт сбили из "Бука".

Защита обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова потребовала допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом во время слушаний рассказал адвокат Баудевейн ван Эйк.

Он рассказал, что на следующий день после трагедии, 18 июля 2014 года Аваков опубликовал на своей странице в Facabook видео из Youtube. В сопроводительном посте он указал, что спецслужбы Украины наблюдали за перемещением низкорамного полуприцепа с ракетным комплексом у границы с Россией.

И что это именно тот комплекс, из которого был сбит рейс MH17. Баудевейн ван Эйк, адвокат

Он отметил, что этот момент вызывает множество вопросов, поэтому Авакова стоит допросить и узнать, почему данное видео вызвало его интерес. У бывшего министра также хотели поинтересоваться тем, откуда он знал, что самолёт сбили из "Бука".

Ранее мы писали, что обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук".

Фото: pixabay.com