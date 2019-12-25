Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"

Олег Пулатов и трое других обвиняемых на заседаниях не присутствуют.

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского боинга MH17 на Украине в 2014 году отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук". Подсудимый Олег Пулатов заявил, что не имел отношения к транспортировке комплекса. Прокуратура считает, что именно из него был сбит самолёт.

Пулатов также не отдавал приказа запускать "Бук". Об этом рассказала его адвокат Сабине тен Дуссхате во время заседания суда в Нидерландах.

Олег Пулатов и трое других обвиняемых на заседаниях не присутствуют. Дуссхате отметила, что ей вместе с коллегами удалось поехать в Россию.

В России у нас был насыщенный и полезный разговор с нашим подзащитным. Сабине тен Дуссхате, адвокат

Она отметила, что это был первый случай, когда она смогла обсудить со своим доверителем линию защиты и получить много полезной информации.

Подсудимыми в данном процессе выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Интересы Пулатова в суде представляет международная адвокатская группа — две голландки и один россиянин.

Ранее мы писали, что СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17.

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