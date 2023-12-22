Петербург оказался в десятке регионов РФ по уровню зарплат в отраслях

Самую высокую зарплату в стране получают финансисты из Москвы (256 тыс. рублей в месяц).

Петербург занял девятое место в списке регионов России по уровню заработной платы в различных отраслях. Рейтинг составлен РИА Новости.

Наибольший доход в Северной столице получают специалисты в сфере информационных технологий (в среднем 158 тыс. рублей). Самую высокую зарплату в России получают финансисты из Москвы (256 тыс. рублей в месяц). Также в тройку лидеров входят Сахалинская область (добывающая отрасль – 232 000 рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа – 220 000 рублей).

Ленинградская область занимает 43-е место в рейтинге. В 47-ом регионе самые высокие зарплаты отмечены в сфере энергетики (в среднем 76 тыс. рублей). Самую низкую заработную плату имеют государственные служащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии, их доходы приближаются к 50 тыс. рублей в месяц.

В целом по России за 2023 год номинальная заработная плата выросла на 14,1% и составила 64 100 рублей. Уровень безработицы в конце года снизился до 2,9%. При этом во всех регионах рост заработной платы превысил официальную инфляцию.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти произошло почти 9 тыс. киберпреступлений.

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