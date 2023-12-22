За год в Ленобласти произошло почти 9 тыс. киберпреступлений

Чаще всего мошенники обманывают пожилых людей и несовершеннолетних, представляясь социальными работниками, медицинским персоналом, работниками жилищно-коммунальных служб, близкими родственниками или сотрудниками службы безопасности.

В 2023 году в Ленинградской области было совершено более 8,8 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет 35% от общего числа преступлений в регионе. Об этом информирует пресс-служба областной администрации.

Чаще всего мошенники обманывают пожилых людей и несовершеннолетних, представляясь социальными работниками, медицинским персоналом, работниками жилищно-коммунальных служб, близкими родственниками или сотрудниками службы безопасности. В результате преступники получают доступ к конфиденциальной информации.

Также распространены приложения для передачи голосовой и текстовой информации и создание фальшивых сайтов. Комитет по правопорядку и безопасности Ленинградской области снова призывает не разглашать по телефону свои данные банковской карты и другую персональную информацию и сразу сбрасывать подозрительные звонки.

Ранее мы сообщили о том, что семейный форум #ВсейСемьей пройдет в Гатчине.

Фото: Pxhere