Депутат Олег Смолин внес предложения на заседании КПРФ.

Зарплату учителей предложили увеличить в два раза. Об этом на сайте "Дума.ТВ" сообщил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам образования и науки Олег Смолин. Свою позицию спикер ГД высказал на слушаниях в коммунистической партии.

Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда. Олег Смолин, российский депутат

Эксперт объяснил, что меры следует также распространить и на преподавателей вузов. В отношении специалистов в средних учебных заведениях депутат предложит повысить ставку в 1,5 раза больше средней заработной платы. Во фракции КПРФ предложили распространить на учителей социальные гарантии государственных служащих. В том числе предлагается предоставить педагогам возможность выхода на досрочную пенсию. Сельским преподавателям парламентарии предлагают вернуть льготы на оплату ЖКХ и 25% надбавку.

Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году.

Видео: Youtube/ParlamentRu