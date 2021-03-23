Зарплату учителей предложили увеличить в два раза. Об этом на сайте "Дума.ТВ" сообщил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам образования и науки Олег Смолин. Свою позицию спикер ГД высказал на слушаниях в коммунистической партии.
Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда.
Олег Смолин, российский депутат
Эксперт объяснил, что меры следует также распространить и на преподавателей вузов. В отношении специалистов в средних учебных заведениях депутат предложит повысить ставку в 1,5 раза больше средней заработной платы. Во фракции КПРФ предложили распространить на учителей социальные гарантии государственных служащих. В том числе предлагается предоставить педагогам возможность выхода на досрочную пенсию. Сельским преподавателям парламентарии предлагают вернуть льготы на оплату ЖКХ и 25% надбавку.
Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году.
Видео: Youtube/ParlamentRu
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