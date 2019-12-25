Зарплату губернатора Петербурга поднимут до уровня вице премьера с 2026 года

Беглов будет получать федеральное вознаграждение вместо городских выплат.

Комитет государственной службы и кадровой политики администрации губернатора разместил на официальном сайте проект поправок к закону "О губернаторе Санкт-Петербурга". Документ направлен на антикоррупционную экспертизу, которая завершится 27 ноября, после чего законопроект внесут в Законодательное собрание.

В проекте предлагается изменить порядок начисления зарплаты губернатору с 2026 года. Согласно тексту поправок, денежное вознаграждение будет соответствовать уровню заместителя председателя правительства Российской Федерации. Выплаты планируется осуществлять из федерального бюджета. В действующей редакции закона указано, что вознаграждение главы региона "состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат". Оклад равен 72 расчетным единицам. При стоимости единицы 1 905 рублей в 2025 году размер оклада составляет 137 160 рублей. К ежемесячным доплатам относятся надбавки за выслугу лет, за особые условия работы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также "ежемесячное денежное поощрение". Кроме того, предусмотрена единовременная выплата в размере трех окладов перед отпуском.

Поправки предусматривают отмену всех существующих дополнительных выплат. В новой редакции закона уточняется, что "денежное вознаграждение губернатора включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение".

Фото: Piter.TV