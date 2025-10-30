Финансист Беляев рассказал петербуржцам о безотзывных вкладах

Альтернативы такому виду вложений, по мнению эксперта, весьма ограничены.

С 30 октября в России действует новый закон, увеличивающий максимальную сумму страхования по долгосрочным безотзывным вкладам с 1,4 до 2,8 млн рублей. Это касается рублевых депозитов, оформленных с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. Необходимость расширения страхового лимита вызвана изменениями рыночной конъюнктуры и экономическими реалиями. По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, страховка покрывает убытки вкладчиков в случае банкротства банка, когда он теряет лицензию. Об этом эксперт рассказал "Вечернему Санкт-Петербургу".

Без Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вернуть свои деньги можно было бы только через процедуру конкурсного распределения активов, но банки часто успевают вывести свои средства до отзыва лицензии, оставляя вкладчиков без выплат. Беляев уточнил, что давно назрела необходимость увеличения страховой суммы, так как нынешний лимит в 1,4 млн рублей перестал быть значительным, учитывая инфляцию и общую финансовую обстановку. Повышение максимальной выплаты до 2,8 млн стимулирует граждан к привлечению долгосрочных финансовых ресурсов в банки, делая привлекательным такой вид вкладов.

Такие безотзывные вклады подразумевают, что инвестор обязуется не расторгнуть договор преждевременно. Преимущества таких вкладов включают потенциально более высокие проценты, но риск потери ликвидности на срок депозита. Михаил Беляев подчеркивает, что подобные вклады подходят людям, готовым зафиксировать свои средства на длительный срок, предпочтительно в надежных крупных банках.

Эксперт также выделяет плюсы и минусы долгосрочных безотзывных вкладов: Плюсы — это повышенный процент и гарантия увеличенного страхового возмещения. Минусом является невозможность забрать деньги в течение длительного срока. Инфляция также может съесть часть дохода.

Альтернативы такому виду вложений, по мнению эксперта, весьма ограничены. В условиях невысоких темпов роста экономики на горизонте ближайших трех лет привлекательность вложений в акции, облигации и криптовалюты невелика. Единственное исключение — покупка физического золота, хотя и оно сопряжено с большими рисками волатильности цены.

Ранее стало известно, кто из петербуржцев получит две пенсии в декабре.

Фото: Pxhere