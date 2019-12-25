Зарплатные ожидания петербуржцев подросли на тысячу рублей

Падение зарплатных аппетитов не было зафиксировано ни в одной профессиональной сфере.

За год средний размер ожидаемой зарплаты петербуржцев вырос на 1 тыс. рублей, достигнув 60 тыс. Об этом Об этом сообщил сервис по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад" со ссылкой на собственное исследование.

В среднем по стране зарплатные аппетиты выросли на 6 тыс. рублей, до 57,5 тыс. Наибольший рост показателя в Северной столице намечен в сферах стратегии, инвестиций и консалтинга – специалисты этих профилей хотят получать 120 тыс. рублей вместо 100 тыс. Кроме того, о прибавке к зарплате около 10 тыс. рублей мечтают IT-специалисты, строители и менеджеры.

Добавим, что падение зарплатных аппетитов не было зафиксировано ни в одной профессиональной сфере.

Ранее мы сообщили о том, что во время пандемии в Петербурге удалось сохранить 14 тыс. рабочих мест за счёт субсидий бизнесменам.

Фото: Pxhere