За год зарплатные ожидания петербуржцев выросли почти на 9 тыс. рублей

Средний показатель по данным на октябрь текущего года составили около 68,4 тыс. рублей в месяц.

Зарплатные ожидания жителей Северной столицы по данным на октябрь текущего года составили около 68,4 тыс. рублей в месяц. Таким образом, показатель вырос с этого же месяца 2022 года на 8440 рублей. Такие данные привела пресс-служба сервиса hh.ru на основании исследования резюме петербуржцев.

Наиболее высокую зарплату размером в 147,3 тыс. рублей стремятся получить представители сферы "Высший и средний менеджмент". Далее идут такие сферы, как "Стратегия, инвестиции, консалтинг" с зарплатными ожиданиями в 120 тыс. рублей и "Строительство, недвижимость" (90 тыс. рублей).

Соискатели в рознице оказались более скромными, поставив в графе "ожидаемый уровень зарплаты" 50 тыс. рублей. Представители сферы "Административный персонал" запрашивают зарплату в 55 тыс. рублей, а с сфере "Домашний персонал" в среднем ожидают вознаграждение за труд в размере 57,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спрос на сотрудников перед Новым годом вырос почти на 50%.

Фото: Piter.TV