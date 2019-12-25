В Петербурге спрос на сотрудников перед Новым годом вырос почти на 50%

При этом в Северной столице прибавилось вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Работодатели в городе на Неве стали чаще искать новых сотрудников перед новогодними праздниками, чем в прошлом году. Уже в октябре спрос на пополнение кадров вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики сервиса hh.ru.

Так, в прошлом месяце было размещено 103 тыс. вакансий на территории Петербурга. При этом в Северной столице прибавилось вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент их 3 тыс., что на 52% больше, чем в октябре 2022 года.

Самой востребованной профессией для работодателей в городе сейчас стали HR-специалисты и кадровые работники: их ищут на 104% чаще в связи со стремлением многих компаний к расширению группы профессионалов по поиску и развитию новых сотрудников. Кроме того, по 76% прибавили специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу. Топ-менеджеры стали на 70% более востребованными.

Ранее мы сообщили о том, что каждая десятая вакансия в Петербурге связана с удалённой работой.

Фото: Piter.TV