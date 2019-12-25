Каждая десятая вакансия в Петербурге связана с удалённой работой

Кроме того, частота приглашений сотрудников на удалённую работу в городе возросла на 31%.

В Петербурге резко выросла потребность в сотрудниках на удалённой работе. Как свидетельствуют данные исследования HeadHunter Северо-Запад, каждая десятая вакансия, размещённая на сервисе, подразумевает именно такой формат сотрудничества.

Всего работодатели в Северной столице размесили около 40 тыс. вакансий для удалённых сотрудников, что составляет около 10% от совокупного объёма предложений.

Кроме того, частота приглашений сотрудников на удалённую работу в городе возросла на 31%. Чаще всего походы в офис не требуются операторам колл-центров, копирайтерам, работникам техподдержки, айтишникам и страховым агентам.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий для рабочих со средним специальным образованием выросло в Петербурге.

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