Число вакансий для рабочих со средним специальным образованием выросло в Петербурге

В среднем организации предлагают зарплату в размере 66 100 рублей в месяц.

Спрос на рабочих со средним специальным образованием с начала года вырос в Петербурге на 66%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "HeadHunter Северо-Запад" 1 ноября.

По данным аналитиков, предприниматели региона чаще ищут автослесарей, автомехаников, грузчиков, кладовщиков, сервисных инженеров, токарей, сварщиков, машинистов и механиков. В этих сферах наблюдается кадровый дефицит – на одно предложение о работе приходится лишь по два резюме.

В среднем организации предлагают зарплату в размере 66 100 рублей в месяц, что больше на 19,2%, чем в 2022 году. Специалисты ожидают 70 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя номинальная зарплата в Петербурге превысит 100 тыс. рублей в 2024 году.

Фото: Piter.TV