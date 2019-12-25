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Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысит 100 тыс. рублей в 2024 году
Сегодня, 12:02
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Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысит 100 тыс. рублей в 2024 году

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По состоянию на конец октября 2023 года показатель опустился до 88 тыс. рублей.

Размер средней номинальной зарплаты в Северной столице в 2024 году превысит 100 тыс. рублей. Об этом во вторник, 31 октября, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе представления ЗакСу проекта бюджета на ближайшие три года.

Напомним, что по состоянию на конец октября 2023 года показатель опустился до 88 тыс. рублей. По данным Петростата, снижение происходит уже второй месяц.  

В июне номинальная средняя зарплата составляла 101 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции в транспортную систему Петербурга и Ленобласти составили более 1,5 трлн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: размер средней зарплаты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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