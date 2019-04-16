Инвестиции в транспортную систему Петербурга и Ленобласти составили более 1,5 трлн рублей

Средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог, создание ж/д и автомобильных обходов, развитие метрополитена.

В Северной столице и соседнем 47-ом регионе активно развивается транспортная агломерация: в общей сложности в транспортную систему двух регионов будет вложено свыше 1,5 трлн рублей инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог, создание ж/д и автомобильных обходов, развитие метрополитена. Многие планы уже реализованы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В частности, завершён ремонт участков проспектов Культуры и Энергетиков, Ивановской улицы. Помимо замены асфальта по новой технологии, там отремонтировали тротуары и заменили бордюрный камень.

Кроме того, для маломобильных петербуржцев было приспособлено несколько пешеходных переходов. Недавно был открыт мост через реку Славянка в Рыбацком.

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Фото: Piter.TV